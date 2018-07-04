Hakkari yüzme havuzuna kavuştu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kente kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzu, hizmete girdi.

Yapımı geçen yıl tamamlanarak açılan spor kompleksinde bulunan Hakkari Kapalı Yüzme Havuzu da hizmete girdi. Yarı olimpik yüzme havuzundan hem çocuklar hem de yetişkinler faydalanabilecek. Açılan kurslarda yüzlerce öğrenciye uzman eğitmenler tarafından yüzme dersi veriliyor. Yıllarca Hakkari'de eksikliği hissedilen havuz, yüzme sporuna ilginin de artmasını sağladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, yarı olimpik yüzme havuzu ile Hakkari'deki çocukların yüzmeyi daha çok seveceğini ve öğreneceğini belirterek, şöyle dedi:

"2017 Aralık ayında hizmete sunduğumuz spor kompleksimizin son aşaması olan yüzme havuzunu da bugün itibari ile çocuklarımızla buluşturduk ve eğitimlere başladık. Daha önceki tesisimize günde maksimum sabahtan akşama kadar 300 çocuk alırken, şimdi seansta en az 500-600 öğrenciyi alıyoruz. Havuza her defasında 75-80 arası öğrenci giriyor. Yani günde 300 öğrencimizi havuz ile buluşturuyoruz. Tabii havuz ilimiz için çok önemli, daha önce akarsularımız vardı. Bizler de gençlerimiz de buralarda yüzmeyi öğrendik. Ama şimdi akarsularımız gerçekten çok kirlendi. Buralara girmeye şansları yok. Şu anda çocuklarımızın yüzmeyi öğrenebilecekleri fazla alan bulunmuyor. Biz daha önce çocuklarımızı il dışına götürdüğümüzde en fazla yüzde 10'u yüzme biliyordu, yüzde 90'ı bilmiyordu. Ama yüzme havuzumuzun açılmasıyla beraber inşallah Hakkari'de yüzme bilmeyen çocuklarımız kalmayacak. Bizim şiarımız ve hedefimiz budur."