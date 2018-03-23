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Hakkari'de 11 ton kaçak çay ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 15:53 | Son Güncelleme

Hakkari'de 11 ton kaçak çay ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir araçta 11 ton 550 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Canlıkaya Yol Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 11 ton 550 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Sessiz sedasız operasyon başlatıldıSessiz sedasız operasyon başlatıldı
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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Kaçak Çay Şemdinli

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