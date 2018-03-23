Hakkari'de 11 ton kaçak çay ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir araçta 11 ton 550 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Canlıkaya Yol Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 11 ton 550 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi.
Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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