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Hakkari'de 120 kilogram patlayıcı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 18:28 | Son Güncelleme

Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 20 kilogramlık 6 patlayıcı ve 2 antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 120 kilogram patlayıcı ve 2 antitank roketatar mühimmatı ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyü Güvenli mezrasında icra edilen arama tarama faaliyetinde 2 antitank roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, 20 kilogramlık 6 el yapımı patlayıcı, 6 ateşleme kablosu, pil bloku, ateşleme düzenekli el telsizi, 6 seri patlatma cihazı ile 60 metre kablo ele geçirildi.

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Çatalca köyü Hakkari mühimmat Şemdinli terör operasyonu

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