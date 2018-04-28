Hakkari'de 15 Temmuz şehidi emniyet müdürünün ismi mescide verildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın ismi, Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde açılan mescide verildi.
Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın adının yaşatılacağı mescidin açılışına Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, kurum müdürleri ve özel harekat polisleri katıldı. Vali Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindekiler açılış sonrası mescitte şehitler için dua etti. Ardından Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar’ı makamında ziyaret eden Vali Toprak, daha sonra hizmet binası önünde gerçekleşen kurban kesimine katıldı. Kesilen kurban etlerinin Hakkari'de tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı
Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı
CNN International son dakika geçti! ABD savaş uçaklarından tehlikeli manevra
Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında...
Adana'da 'bu nasıl vicdan' dedirten olay: Anne 5 yaşındaki engelli kızını bakıcıya bırakıp bir daha sormadı
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
ABD Başkanı Trump'tan 'savaş' mesajı
Selahattin Demirtaş sloganları atıldı! Pervin Buldan'dan dikkat çeken açıklama
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum