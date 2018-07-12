Hakkari'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Üniversitesince, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı" kapsamında şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okutuldu.
Hakkari Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen program, 15 Temmuz gecesinin fotoğraflarının olduğu resim sergisinin gezilmesi ve sala okunmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, 15 Temmuz temalı sinevizyon gösteriminin ardından mevlit okundu.
Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, yaptığı konuşmada, vatanı için canını feda eden aziz şehitler ile gazileri anmak ve demokrasiye sahip çıkmak için bir arada olduklarını söyledi.
Şehitlik mertebesine ulaşan cesur insanları rahmet ve minnetle yad ettiklerini dile getiren Pakiş, şöyle konuştu:
"15 Temmuz gecesi ülkemiz büyük bir ihanetle karşılaştı. Aziz milletimiz Amerika'dan yönetilen darbe planını bir gecede bozguna uğrattığı gün 15 Temmuz gecesidir. Bu gece üzerine çok şey söylendi ve söylenmeye devam edecek. Sinsi sinsi örülen tezgah düşmanların başına hamdolsun ki yıkılmıştır."
Programa, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Edip Alan ve üniversite personeli katıldı.
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