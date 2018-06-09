Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, teröristlerle güvenlik güçleri arasında Dağlıca bölgesinde çatışma meydana geldi.
Çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi!
Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi
YPG'ye büyük şok! Sözde komutan patlamada öldü
İsmail Kahraman helallik istedi!
Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı
Kabe'de intihar!
Dünyanın en tehlikeli volkanları
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Okuyucu Yorumları 0 yorum