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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 21:08 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesinde İHA ile tespit edilen PKK'lı 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca yürütülen operasyonda Yüksekova ilçesi Alandüz bölgesinde 2 teröristin İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildiği belirtildi.

Teröristlerin, F-16 savaş uçaklarınca düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

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3. Piyade Tümen Komutanlığı Hakkari hava harekatı operasyon PKK terörist Yüksekova

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