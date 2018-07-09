Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca yürütülen operasyonda Yüksekova ilçesi Alandüz bölgesinde 2 teröristin İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildiği belirtildi.
Teröristlerin, F-16 savaş uçaklarınca düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.
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