Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında yürütülen hava destekli operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Şemdinli ilçesindeki terör hedeflerine hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda ilk belirlemelere göre, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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