HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaklaşık 2500 kişi, 15 Temmuz şehitleri anısına 5 kilometrelik parkuru koştu.

Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Yüksek Rakım Maratonu" düzenlendi.

"15 Temmuz Şehitleri Koşusu" ve "1919 kişi destanlara koşuyor" sloganlarıyla organize edilen etkinlik kapsamında, aralarında güvenlik güçleri, kurum amirleri, öğrenci, sporcu ve vatandaşların bulunduğu yaklaşık 2500 kişi, Yüksekova-Şemdinli karayolundaki polis kontrol noktası yakınında bir araya geldi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, yarışa katılanlarla bir süre sohbet ederek başarı diledi. "Halk" ve "Genç" kategorilerinde düzenlenen yarışta, startın verilmesi ile katılımcılar zaman zaman etkili olan yağmura rağmen 5 kilometrelik parkurda dereceye girebilmek için mücadele etti.

Hükümet Konağı yakınında kurulan varış noktasında son bulan yarışı, ilçe halkı da ilgiyle izledi. Maratonda "halk" kategorisinde ilk 5'e girenlere altın, "genç" kategorisinde ise ilk 10'a girenlere ise bisiklet verildi.