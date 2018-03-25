Hakkari'de '2'nci Kar Festivali'

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ Valiliği'nce 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, '2'nci Kar Festivali' düzenlendi. Festivalde Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve eşi Funda Toprak, davetlilerle kol kola girerek, Kürtçe şarkı eşliğinde halay çekti.

Hakkari Valiliği'nce düzenlenen '2'nci Kar Festivali'ne; Hakkari Üniversitesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da destek verildi. 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yapılan festivale Vali Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Hakkari eski Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Festival alanında askerler yoğun güvenlik önlemi aldı.

Festivalin açılışı, ellerinde meşale bulunan kayakçıların gösterisiyle yapıldı. Festivalde; trekking, kayak gösterisi, kar raftingi, kar simidi, kızak yarışması, hedikle yürüme yarışı, kayaklı koşu, kar güreşi, kar voleybolu ve zirve tırmanışı gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Kayak festivalinde Meteoroloji Müdürlüğü'nce de stant açıldı.

VALİ, GÜREŞ TUTTU, EŞİYLE HALAYA KATILDI

Hakkari Valisi Toprak, bir sporcuyla kar üzerinde güreş tuttu. Vali Toprak'ın galip geldiği güreşte, renkli görüntüler ortaya çıktı. Vali Toprak ve eşi Funda Toprak, daha sonra festivale katılanlarla kol kola girerek, Kürtçe şarkı eşliğinde halay çekti. Festivalde konuşan Vali Toprak, Hakkari'nin doğal güzelliklerine ve turizmine dikkat çekti. Kentin güzelliklerinin, Türkiye'nin hiçbir yerinde olmadığını vurgulayan Vali Toprak, şunları söyledi:

"Geçen yıl 1'inci Kar Festivali'ni düzenlemiştik. Bu yıl 2'ncisini düzenliyoruz. 7’den 70’e herkes bu festivale katıldı. Buraya gelenler bambaşka bir duyguyla kentten ayrılıyor. Buranın o güzel havasını teneffüs edenler gitmek istemiyorlar. Buraya gelenler, insanların ne kadar misafirperver olduğunu ve insanların sıcak kanlılığından hep bahsediyorlar. Tabi, bugüne kadar belli sıkıntılar yaşamış Hakkari, çok acı çekmiş ve şehitler vermiş; fakat son dönemlerde halkımızın bize vermiş olduğu büyük destek, güvenlik güçlerimizin yürüttükleri kararlı mücadele; gençlerimize, sporcularımıza, sanatçılarımıza imkanlarımızı sonuna kadar seferber ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Buradaki kar kalınlığı hala 1 metre. Birçok ilden kayakseverler buraya kayak yapmaya geliyor. Ben 16 yıl müfettişlik yaptım. Yıllarca kaymakamlık yaptım. Türkiye'nin her köşesini gezen, az çok bilen birisiyim. Ben, buradaki sıcaklığı çoğu yerde görmedim."

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