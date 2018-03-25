Hakkari'de '2'nci Kar Festivali'

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ Valiliği'nce 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, '2'nci Kar Festivali' düzenlendi. Festivalde Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve eşi Funda Toprak, davetlilerle kol kola girerek, Kürtçe şarkı eşliğinde halay çekti.

Hakkari Valiliği'nce düzenlenen '2'nci Kar Festivali'ne; Hakkari Üniversitesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da destek verildi. 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yapılan festivale Vali Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Hakkari eski Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Festival alanında askerler yoğun güvenlik önlemi aldı.

Festivalin açılışı, ellerinde meşale bulunan kayakçıların gösterisiyle yapıldı. Festivalde; trekking, kayak gösterisi, kar raftingi, kar simidi, kızak yarışması, hedikle yürüme yarışı, kayaklı koşu, kar güreşi, kar voleybolu ve zirve tırmanışı gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Kayak festivalinde Meteoroloji Müdürlüğü'nce de stant açıldı.