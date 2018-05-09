Hakkari'de 2'nci Uçkun Festivali düzenlendi

Behçet DALMAZ- Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valiliği, yüksek kesimlerde zor şartlarda toplanan uçkun otuna dikkat çekmek için festival düzenledi. Bu yıl 2’ncisi düzenlenen festivalde, uçkun yeme yarışması ve uçkun güzellik defilesi düzenlendi. Yarışmada dereceye girenlere çeyrek altın hediye edildi. Vali Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari dağlarında yetişen uçkun otunun birçok hastalığa şifa kaynağı olduğunu, herkesi kente beklediğini söyledi.

Türkücü Aydın Aydın’ın geçen yıl yeğeni İdris Aydın'ın düğününde ilkini gerçekleştirdiği ‘Uçkun Festivali' geleneksel hale getirilerek bu yıl Valilik tarafından düzenlendi. Bağışlı köyünde Aydın Aydın’in evinin bahçesinde düzenlenen uçkun festivaline, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Funda Toprak, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Kızılban, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Reşit Güldal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Toprak ve Aydın Aydın, festival öncesi Bağışlı köyüne bağlı Yeniköprü mevkiindeki dağın yamacında uçkun otu topladı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Toprak, yörede 'yayla muzu' olarak bilinen uçkunun birçok hastalığa iyi geldiğinin kanıtlandığını belirtti. Vali Toprak şöyle konuştu:

"Hakkari'miz, görenlerin hayranlık duyduğu coğrafi yapımız, aynı zamanda bize şu anda elimde tutmuş olduğum uçkun gibi gerçekten sağlık kaynağı, şifa kaynağı bitkileri de bizlere sunuyor. Karların erimesinden sonra mayıs ayında, hatta haziran ayında meyve olarak adlandırdığımız bu bitkimiz, buralarda yeşermekte. Boyu yaklaşık yarım metre ile 1,5 metre arasında değişmekte olup, kuzukulağı familyası dediğimiz bir bitkidir. Fakat faydalarını saymakla bitiremeyiz. Öncelikle kan şekerini düzenleyici bir etkisi var. Sindirimle ilgili sorunları hallediyor. Tansiyonla ilgili sorunlara çok faydalı gelebiliyor. Bunun yanında A vitamini ve C vitamini de zaten kendisidir. Burada başlangıç olarak bir festival de düzenledik."

Uçkun otunun toplanmasıyla ilgili vatandaşlara ricada bulunan Vali Toprak, "Bu doğal olarak çoğaldığı için rüzgarın etkisiyle araziye yayılıyor ve kendi kendine çoğalıyor. Burada vatandaşlarımıza ricam; Hakkari’de olsun, başka bölgelerde olsun, bunları kökünden koparmamaları. Bir de bir alanda uçkun bulunduğu zaman bunun tamamının değil, yüzde 20’lik kısmını gövdeden olacak şekilde koparsınlar. Çünkü böyle olduğu zaman bu bitkide çoğalma oluyor. Hakkari’de bu yerinde üretildiği için fiyatları gayet uygun. Ama başka illerde bunun fiyatları daha yüksek. Onun için ben ülkemizin her köşesindeki vatandaşlarımızın bu bitkiye yönelmelerini ve tüketmelerini tavsiye ediyorum. Hakkari’ye gelirlerse misafirimiz olurlar. Herkesi doğa harikası ilimize bekliyoruz. Bu yıl 2’ncisini düzünlediğimiz bu festivalimizi bundan sondaki yıllarda daha kapsamlı yapacağız" dedi.

EN HIZLI UÇKUN YEME YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Konuşmaların ardından yöresel kıyafetli kızların defilesi ilgiyle izlendi. Defileden sonra, en hızlı uçkun yeme yarışması düzenlendi. Ardından da en güzel kuzu yarışması yapıldı. Yarışmada dereceye girenlere, Vali Toprak ve Aydın Aydın tarafından birer çeyrek altın ödül verildi. Festivale destek veren Hakkari Belediyesi’nin halk oyunları ve erbane ekibinin gösterisi ise büyük alkış aldı. Festivalde Aydın Aydın'ın söylediği şarkılarla halaylar çekildi. Vali Cüneyit Orhan Toprak ve eşi Funda Toprak da, vatandaşlarla kol kola girip halay çekti. Vali Toprak ve festivale katılan yaklaşık bin davetliye uçkun çorbası ve yöresel yemekler ikram edildi.

Türkücü Aydın Aydın, uçkun festivalini, geleneksel hale getireceklerini belirterek, festivalin düzenlenmesinde büyük destekleri olan Hakkari Valiliği ve Belediye Başkanlığına da teşekkür ettiklerini söyledi.