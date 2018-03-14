HABER

Hakkari'de 3 kilo 60 gram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 19:24 | Son Güncelleme

Hakkari'de 3 kilo 60 gram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir evde, 3 kilo 60 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"13 Mart'ta Yüksekova ilçesinde ikamet eden bir şahsın evinde narkotik detektör köpeği ile yapılan aramada, mutfakta bulunan fırının içine gizlenmiş vaziyette 3 kilo 60 gram eroin ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti!Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti!
Nihat Hatipoğlu'ndan Nureddin Yıldız tepkisiNihat Hatipoğlu'ndan Nureddin Yıldız tepkisi
BM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalıBM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ELE Hakkari operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise, yeni klibinde mont giydi!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise, yeni klibinde mont giydi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sarıyer'de esrarengiz olay! Taksicinin dikkati ortaya çıkardı

Sarıyer'de esrarengiz olay! Taksicinin dikkati ortaya çıkardı

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

Günlük burç yorumları 15 Mart Çarşamba - İrem Su'dan burç yorumları (12-18 haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları 15 Mart Çarşamba - İrem Su'dan burç yorumları (12-18 haftalık burç yorumları)

Teröristlere Afrin bozgunu! Sivillerle kaçıyorlar

Teröristlere Afrin bozgunu! Sivillerle kaçıyorlar

Pilot Melike Kuvvet’in cenazesi Konya’ya getirildi

Pilot Melike Kuvvet’in cenazesi Konya’ya getirildi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.