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Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 21:19 | Son Güncelleme

Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kent merkezine bağlı Kavaklı ve Yoncalı bölgesinde insansız hava aracıyla (İHA) 3 terörist tespit edildi.

PKK'lı teröristler, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.

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Hakkari İHA PKK'lı terörist Terörle Mücadele

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