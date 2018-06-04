Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, Hakkari kırsalında 3 teröristi etkisiz hale getirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında terörist grup tespit edildi.
Çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi, bölgede yapılan aramalarda kullanılmış iki AT-4 tanksavar silahı ele geçirildi.
Güvenlik güçleri, 9 el yapımı patlayıcıyı imha etti.
Son dakika! Ünlü karikatürist Nuri Kurtcebe tutuklandı
LGS soruları çalındı mı? Öğretmenlerin sorgulandığı ortaya çıktı
Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!
Anadolu aslanına büyük ilgi!
Kıskançlık krizi dehşete dönüştü! Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü
2018 Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) Gülsüm Anne ve Rus Umut sorusu
Dünyanın ikinci büyük ahşap yapısı tehlike altında
Suriye'deki Amerikan-Fransız askeri üssünde patlama!
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum