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Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 16:34 | Son Güncelleme

Şemdinli ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgedeki aramalarda iki AT-4 tanksavar silahının ele geçirildiği bildirildi

Güvenlik güçleri, Hakkari kırsalında 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında terörist grup tespit edildi.

Çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi, bölgede yapılan aramalarda kullanılmış iki AT-4 tanksavar silahı ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, 9 el yapımı patlayıcıyı imha etti.

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanlığı Hakkari Şemdinli

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