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Hakkari’de 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 21:17 | Son Güncelleme

Hakkari il genelinde güvenlik gerekçisi ile 30 bölge özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildi. PKK'nın artan eylemlerine karşı düzenlenecek operasyonlar nedeniyle, 23 Nisan'a kadar bu bölgelere giriş çıkış yasaklandı.

Hakkari’de 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari il genelinde güvenlik gerekçisi ile 30 bölge özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, İlimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar.

23 NİSAN'A KADAR SÜRECEK

Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova İlçeleri sınırlarında bulunan 30 bölge 9 Nisan 2018 günü saat 00:00:01’den 23 Nisan 2018 günü saat 23:59:59’a kadar, ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır.

YÜKSEKOVA'DA 4 MAHALLEDE 3 AY EYP ARANACAK

Öte yandan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 ayrı mahallede 3 ay boyunca terör örgütü tarafından saklanan El Yapımı Patlayıcı (EYP) aranacağı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Yüksekova İlçe Merkezinde 20.04.2016 günü sona eren ‘Şehit Uzman Çavuş Ramazan GÜLLE’ müşterek operasyonu öncesinde ve esnasında; PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde YPS (Yekineyen Parastina Sivil/Sivil Savunma Birlikleri) yapılanması içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının, İlçenin birçok yerine mayın, EYP (el yapımı patlayıcı), silah ve mühimmat sakladıkları, söz konusu patlayıcı maddelerin 2017 ve 2018 yıllarında yerleşim yerlerinde yaşayan çoğunluğu çocuklar olmak üzere sivil vatandaşların hayatını kaybetmelerine veya yaralanmalarına sebep olması nedeniyle; Valiliğimizin talimatları çerçevesinde 07.04.2018 tarihinde İlimiz Yüksekova İlçesine bağlı Dize, Eskikışla, Mezarlık, Güngör ve Cumhuriyet Mahallelerinde uzmanlar ve bomba imha ekipleri tarafından 3 ay süreyle arama tarama faaliyetlerine başlanılacaktır" denildi.

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