Hakkari’de 30 gün eylem ve etkinlik yasağı

Hakkari’de basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler 30 gün süreyle yasaklandı. Miting, kapalı ve açık alan toplantıları ile gösteri yürüyüşleri ise valilik iznine bağlandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütünün planlarının ve terör olaylarının bertaraf edilmesi amacıyla tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmamasının amaçlandığı belirtilerek şöyle denildi:

“Cumhuriyetin temel nitelikleri, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11’nci maddesi (m) bendi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi hükümleri gereğince; kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı toplantı, tören, şenlik, karşılama, uğurlama gibi etkinlikler hariç olmak üzere; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan Miting, Basın Açıklaması, Kapalı ve Açık Yer Toplantıları ile Gösteri Yürüyüşleri 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun Üçüncü Bölüm Şiddet Hareketlerinde alınacak tedbirler başlıklı, 11. Maddesi (m) bendi gereğince 02/04/2018 tarihi ile 01/05/2018 tarihi de dahil olmak üzere 30 gün süre ile mevzuat hükümleri doğrultusunda mahallin en büyük mülki idare amirinin iznine bağlanması; oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, stant açma vb. türdeki eylem ve etkinliklerin aynı hükümler doğrultusunda Hakkari İl Merkezi ve İlçelerinde 02/04/2018 tarihi ile 01/05/2018 tarihi de dahil olmak üzere 30 gün süre ile Valilik Makamının 28/03/2018 tarih ve 2018/211 sayılı olurlarıyla yasaklanmıştır."