Hakkari'de 4 metre karda yol açma çalışması

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, kar ve çığ nedeniyle kapanan yolları açmak için yoğun çalışma yürütüyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, Mirgezer bölgesinde kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Söz konusu bölgede çığ tehlikesi ve yer yer 4 metre kara rağmen çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı birçok noktada adeta kar tünelleri açarak güçlükle ilerleyebiliyor.
Zorlu doğa şartlarına rağmen çalışmalara devam eden ekipler, karla mücadele çalışmalarını telefonla görüntüledi.
TEM Otoyolu'nda kaza! 3 şerit trafiğe kapandı
Sedat Peker'in 'Oluk oluk kan akıtacağız' tehdidini şarkı yaptılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Uçak evin üzerine düştü: Çok sayıda ölü var
Ünlü hacker Adrian Lamo ölü bulundu
Tarihin en acı karesi
Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!
Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı
80'li yılların milyarderi şimdi köy hayatı yaşıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum