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Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 17:42 | Son Güncelleme

Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri tarafından top ve havan atışları sonucunda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda top ve havan atışları sonucu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Yüksekova kırsalında ise arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde bir el yapımı patlayıcı, 40 kilogram amonyum nitrat ve RDX karışımı patlayıcı madde, bir el bombası, 2 telsiz ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yurt içi olaylar Genelkurmay Başkanlığı Hakkari

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