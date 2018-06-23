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Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 18:47 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesinde insansız hava aracıyla tespit edilen PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi - Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin örgütün sözde üst düzey sorumlularından olduğu öğrenildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı 4 teröristtin etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Buzul Dağları Arsan Bölgesinde 4 bölücü terör örgütü mensubunun insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildiği belirtildi.

Teröristlerin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, bu teröristlerden birinin örgütün sözde üst düzey sorumlularından olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari terör örgütüne yönelik operasyon Yüksekova

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