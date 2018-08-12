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Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 05:42 | Son Güncelleme

Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de yürütülen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çukurca Hakkari iç güvenlik operasyonları İçişleri Bakanlığı

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