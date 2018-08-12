Hakkari’de 4 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ,(DHA)-HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında İnsansız Hava Aracı(İHA) ile tespit edilen 4 PKK’lı terörist, yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Hakkari ve çevresindeki kırsal alanda başlatılan operasyonlar sürdürülürken, Çukurca kırsalında 4 PKK’lı terörist İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildi. Konumları belirlenen teröristler F-16 savaş uçaklarının yaptığı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.
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