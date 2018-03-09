Hakkari'de 818 gram kaçak külçe altın yakalandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan yol kontrolleri sırasında 818 gram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "8 Mart'ta Yüksekova ilçesi Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan yolcu minibüsünde bulunan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 818 gram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.