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Hakkari'de ABD ve İsrail protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 13:09 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, AK Parti İl Başkanlığı ile bazı sivil toplum kuruluşları tarafından ABD'nin, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısı protesto edildi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'de, AK Parti İl Başkanlığı ile bazı sivil toplum kuruluşları tarafından ABD'nin, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısı protesto edildi. AK Parti Hakkari İl Başkanlığı ve kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın açıklaması yaparak, ABD ve İsrail'e tepki gösterdi. Grup adına açıklamayı okuyan AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, ABD'nin, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını kabul etmediklerini belirterek, şunları söyledi: "ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu’da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail’in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. İsrail’in, şu ana kadar 55 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silueti, bağımsız Filistin Devleti’nin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir."

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