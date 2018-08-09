Hakkari'de akrobatik basketbol gösterisi

HAKKARİ (AA) - "Kardeşlik ve Spor Turnuvaları" kapsamında Bursa'dan Hakkari'ye gelen akrobatik basketbol grubu kentte gösteri yaptı.
Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde, bölge halkının sportif anlamda gelişiminin sağlanması ve sporun yaygınlaştırılması amacıyla uygulanan "Kardeşlik ve Spor Turnuvaları" kapsamında valilik binası önünde etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, Bursa'dan kente gelen lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan grup, burada kurulan yaylı minderler üzerinde sıçrayarak smaç gösterisi yaptı.
Etkinliği vatandaşlar ve yaz spor okulunda eğitim gören çocuk ile gençler ilgiyle izledi.
Yaklaşık bir saat süren etkinliğin sonunda grup üyeleri, kendilerine ilgi gösterenlerle fotoğraf çektirdi.
İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Reşit Güldal, yaptığı açıklamada, gösterilerin açık alanlarda yapılmasının amacının, halkın ilgisini çekmek ve ve farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.
Güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini, vatandaşların etkinliği heyecanla izlediğini dile getiren Güldal, emeği geçenlere teşekkür etti.
Gösteriyi Vali Yardımcısı Bekir Abacı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Basketbol Temsilcisi Yakup Aktaş da izledi.
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