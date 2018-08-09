HABER

Hakkari'de akrobatik basketbol gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 21:12 | Son Güncelleme

Bursa'dan Hakkari'ye gelen akrobatik basketbol grubu, "Güneydoğu Anadolu'da Kardeşlik ve Spor Turnuvaları" kapsamında gösteri yaptı

HAKKARİ (AA) - "Kardeşlik ve Spor Turnuvaları" kapsamında Bursa'dan Hakkari'ye gelen akrobatik basketbol grubu kentte gösteri yaptı.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde, bölge halkının sportif anlamda gelişiminin sağlanması ve sporun yaygınlaştırılması amacıyla uygulanan "Kardeşlik ve Spor Turnuvaları" kapsamında valilik binası önünde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Bursa'dan kente gelen lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan grup, burada kurulan yaylı minderler üzerinde sıçrayarak smaç gösterisi yaptı.

Etkinliği vatandaşlar ve yaz spor okulunda eğitim gören çocuk ile gençler ilgiyle izledi.

Yaklaşık bir saat süren etkinliğin sonunda grup üyeleri, kendilerine ilgi gösterenlerle fotoğraf çektirdi.

İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Reşit Güldal, yaptığı açıklamada, gösterilerin açık alanlarda yapılmasının amacının, halkın ilgisini çekmek ve ve farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini, vatandaşların etkinliği heyecanla izlediğini dile getiren Güldal, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gösteriyi Vali Yardımcısı Bekir Abacı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Basketbol Temsilcisi Yakup Aktaş da izledi.

PARTNERÜnlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...Ünlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...
Suriye'de çocuklar için oyuncak şenliğiSuriye'de çocuklar için oyuncak şenliği
Antalyalılara 1 ton dondurma ikram ettilerAntalyalılara 1 ton dondurma ikram ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akrobasi basketbol gösteri Hakkari

En Çok Okunan Haberler

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi

Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Cuma namazı saat kaçta? 10 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 10 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları yeni resimli 2018 indir! 10 Ağustos Cuma gününe özel seçkin kısa Cuma mesajları

Cuma mesajları yeni resimli 2018 indir! 10 Ağustos Cuma gününe özel seçkin kısa Cuma mesajları

Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!

Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı!

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı!

ABD yeni bir ordu kuruyor: Uzay Kuvvetleri

ABD yeni bir ordu kuruyor: Uzay Kuvvetleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.