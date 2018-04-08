Hakkari'de amatör lige yükselme maçında gerginlik

HAKKARİ (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'ine (BAL) yükselmek için mücadele eden Hakkari Zapspor ile Yüksekova Belediyespor arasında oynanan maçın ardından yaşanan gerginliği polis ekipleri sonlandırdı.
Merzan futbol sahasında oynanan karşılaşmada Yüksekova Belediyespor, ev sahibi Hakkari Zapspor'u 1-0 yendi.
Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile takım yöneticilerinin de izlediği maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Tribünde yer bulamayan bazı taraftarlar karşılaşmayı sahaya yakın yüksek noktalardan izledi.
Maçın ardından Yüksekova Belediyespor, Bölgesel Amatör Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.
Maçın bitiş düdüğüyle iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.
Bazı taraftarların sahaya taş ve su şişesi atması üzerine polis ekipleri müdahale etti.
Gerginliğin ardından konuk takım futbolcuları, yöneticileri ve hakemler, polis eşliğinde sahadan ayrıldı.
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