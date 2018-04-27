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Hakkari'de aranan PKK'lı yol kontrolünde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 14:50 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, jandarmanın yaptığı yol kontrolünde terör örgütü PKK üyeliğinden aranan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, jandarmanın yaptığı yol kontrolünde terör örgütü PKK üyeliğinden aranan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü üyeleğinden hakkında arama kararı bulunan bir kişinin Çukurca ilçesinde yol kontrolleri sırasında yakalandığı belirtildi. Açıklamada,"Güvenlik güçlerimizce bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 26 Nisan'da ilimiz Çukurca ilçesi serbest yol kontrol noktasında yapılan uygulamada 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

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