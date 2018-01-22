Hakkari'de askeri üs bölgesine saldırı! Yaralılar var

Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca’da bulunan Gezgintepe askeri üs bölgesine teröristler tarafından, sınırın Irak tarafından havanlı saldırı yapıldı. Saldırıda 3 asker, şarapnel parçalarından hafif şekilde yaralandı.
Yaralanan askerler helikopterle Fatih Kışlası'na, buradan da ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi.Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon başlatıldı.
DHA
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