HABER

Hakkari'de askeri üs bölgesine saldırı! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 15:47 | Son Güncelleme 3 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine teröristler tarafından sınırın Irak tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker yaralandı. Son dakika habere göre, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca’da bulunan Gezgintepe askeri üs bölgesine teröristler tarafından, sınırın Irak tarafından havanlı saldırı yapıldı. Saldırıda 3 asker, şarapnel parçalarından hafif şekilde yaralandı.

Yaralanan askerler helikopterle Fatih Kışlası'na, buradan da ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi.Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon başlatıldı.

DHA

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor
Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı
Afrin operasyonunda kritik gelişme! MİT sahaya indi
PKK'nın sosyal medya yalanları: 4 fotoğraf 4 gerçek
Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Hakkari Çukurca Suriye PKK Son dakika Afrin operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Fatih Terim Galatasaray'ı bırakıyor iddiası

Fatih Terim Galatasaray'ı bırakıyor iddiası

Silah endüstrisi sil baştan

Silah endüstrisi sil baştan

Afrin paylaşımı tepki görünce paylaşımı yoruma kapattı

Afrin paylaşımı tepki görünce paylaşımı yoruma kapattı

Rusya: Suriye ordusu, İdlib'de Fetih el Şam'a karşı operasyona başladı

Rusya: Suriye ordusu, İdlib'de Fetih el Şam'a karşı operasyona başladı

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri'nden flaş Afrin açıklaması: Rusya'ya taahhüt verilmedi

Dışişleri'nden flaş Afrin açıklaması: Rusya'ya taahhüt verilmedi

Bitlis şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı!

Bitlis şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı!

İş-Kur’u dolandırdılar

İş-Kur’u dolandırdılar

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Afrin operasyonunda kritik gelişme! MİT sahaya indi

Afrin operasyonunda kritik gelişme! MİT sahaya indi

Afrin operasyonu: Zeytin Dalı'nda durum ne, olası riskler hangileri

Afrin operasyonu: Zeytin Dalı'nda durum ne, olası riskler hangileri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.