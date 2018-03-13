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Hakkari’de bahar temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 17:45 | Son Güncelleme

Hakkari Belediye Başkanlığının başlattığı bahar temizliği seferberliğine esnaflar da destek verdi.Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri, sabah saatlerinde Altay ve Atlı Caddeleri ile ara sokaklarda bahar temizliği başlattı.

Hakkari Belediye Başkanlığının başlattığı bahar temizliği seferberliğine esnaflar da destek verdi.
Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri, sabah saatlerinde Altay ve Atlı Caddeleri ile ara sokaklarda bahar temizliği başlattı. 4 itfaiye aracı ile başlatılan çalışmalara, esnaflar da ellerine aldıkları fırçalarla iş yerlerinin camlarını, kepenklerini ve tabelalarını yıkayarak destek verdi.
Hakkari Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri her zaman çarşı merkezindeki cadde, sokak ve kaldırımların tazyikli suyla yıkandığını belirterek, yolların tamamının ise çamurdan arındırıldığını söyledi.
Çarşı esnafı ise güzel çalışmalardan dolayı Hakkari Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

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