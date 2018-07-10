HAKKARİ (AA) - Hakkari'de polisler, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek oyuncak dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince kentte terör olaylarının önlenmesi, vatandaşların bilgilendirilmesi, huzur ve güvenin kalıcı ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla başlatılan "Biz bir aileyiz" projesi devam ediyor.

Proje kapsamında Terörle Mücadele ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler Hakkari Devlet Hastanesi'ne tedavileri süren çocukları ziyaret etti.

Çocuklarla sohbet eden ve "geçmiş olsun" dileğinde bulanan polisler, beraberinde getirdikleri hediyeleri dağıttı.

Hasta yakınları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

