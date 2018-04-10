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Hakkari’de ’Can evinde polis okulu’ sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 22:32 | Son Güncelleme

Hakkari Genç Gönüllüler Derneği Tiyatro Topluluğu tarafından, “10 Nisan Polis Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenlenen tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen tiyatro etkinliğine, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balı, İl Emniyet Müdürü S.

Hakkari Genç Gönüllüler Derneği Tiyatro Topluluğu tarafından, “10 Nisan Polis Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenlenen tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.
Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen tiyatro etkinliğine, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balı, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, emniyet şube müdürleri ve polis aileleri katıldı.
10 kişilik Genç Gönüllüler Tiyatro Topluluğu tarafından düzenlenen ve polisi anlatan değişik skeçlerin yer aldığı “Can evinde polis okulu” adlı tiyatro oyunu izleyicilere neşeli dakikalar yaşattı.
Hakkari İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu’na benzerliğiyle dikkat çeken ve oyunda Dilberoğlu rolünü oynayan oyuncunun esprili tavırları da herkesi gülmekten kırıp geçirdi. Asayiş olaylarının konu edildiği oyun sonrası sahneye çıkan İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, tiyatro oyuncularına çiçek, polis şapkası, atkı ve değişik hediyeler verdi.
Dilberoğlu, Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında iki günlük kısa bir sürede böyle güzel bir oyun hazırlayan Genç Gönüller Derneği Tiyatro Topluluğuna teşekkür etti.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balı, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, emniyet şube müdürleri de sahneye gelerek tiyatrocular ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Program verilen ikramlarla sona erdi.

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