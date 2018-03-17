Hakkari’de Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında "Çanakkale" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunu Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve çok sayıda tiyatrosever izledi.

Oyun öncesinde Gençlik Merkezi gönüllülerinden Meryem Kılıç, Dursun Ali Erzincanlı tarafından 15 Temmuz gecesi şehit olan Ömer Halisdemir anısına yazılan "30 Kuş" adlı şiirini okudu.

Çanakkale Zaferi ve Seyit Onbaşı kahramanlığının anlatıldığı oyun, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Oyunun sonunda Vali Toprak ve beraberindeki protokol üyeleri, tiyatro oyuncularını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.