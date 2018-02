Hakkari’de DAKA 11. Kalkınma Planı İl İstişare Toplantısı

Hakkari’de Kalkınma Bakanlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından 2019-2023 yıllarını kapsayacak 11. Kalkınma Planı İl İstişare Toplantısının üçüncüsü yapıldı.

Toplantıya Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdeir, DAKA Hakkâri Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Hilal Turğay, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan DAKA Hakkari Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Hilal Turğay, Hakkari’de 11. Kalkınma Hazırlık Toplantılarının ilkini kadınlarla, ikincisini gençlerle üçüncüsünü ise bugün kurum müdürleri, odalar, dernekler, birlikler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan yerel paydaşlarla gerçekleştireceklerini söyledi.

Vali Cüneyit Orhan Toprak ise, ülkemizin kalkınması için planlanmaya her zaman ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, bu planların ülkemize ve memleketimize faydalı olabilmesi için öncelikle gerçekçi planlar olması gerektiğini söyledi. Vali Toprak, “Ekonomimize, coğrafyamıza, tarihimize, kültürümüze, üretim durumumuza, ham maddemize bakılmaksızın yapılacak olan planlamalar ve programlar hiçbir zaman sonuca ulaşılamıyor ve memlekete de faydası olmuyor.

Demek ki devletimiz, planlama teşkilatlarımız bunun farkına varmış olacak ki buradaki yerel güç sahipleri, fikir, kanaat sahiplerinin görüşlerine başvurulma ihtiyacı duyulmuş. Tabii bu sadece burası için değil, Türkiye’nin tamamında bir fikri olan, kanaati olan kişilerin düşüncelerine ulaşılması hedeflenmiş. 2019-2013 yıllarını kapsayacak olan 11. Kalkınma Planımızda inşallah buradaki görüşlerimiz, kanaatimiz esas teşkil edecek. Merkezden de bize gönderilen bazı görüşler, öneriler var. Biz bunları inceledik. Gerçekten hepsi de birbirinden iyi öneriler, birbirinden kıymetli. Hatta bunlar içerisinde de seçim yapmakta zorlandık. Çünkü hepsi önemli. Tabii herkes kendine 5 ana başlık altında bir öncelik belirleyecek. Bu 5 ana başlık içerisinden de 2 tane alt başlığı kendisinin önceliğine göre belirleyecek ve bizler de bunu oylayacağız.

Buradaki konuların hepsi çok önemli. Fakat hangi başlık olursa olsun ben şunu söylüyorum insan insan insan. Yani insan yapısı. İnsan yapısı sağlam olmadığı zaman istediğiniz planlamayı, projeyi koyun bence hiçbir getirisi olmaz. İnsan dediğimiz illa kaç üniversite bitirmiş, şu kolejde okumuş bu kolejde okumuş değil. İnsan denildiği zaman benim anladığım birinci konu ahlak sahibi insan. Ahlak dediğimizde de zaten bu yelpazeyi hepiniz biliyorsunuz. İş ahlakı, topluma, küçüklere, çevreye, hayvanlara, Allah’ın bize lütfetmiş olduğu bu doğaya karşı davranışları, başkasının hakkını gasp etmeme, hakkına razı olma, başkasının hakkının önüne geçmeye çalışmama gibi bir sürü örnek verebiliriz. Bunlara sahip olan kişilerden eğer bir toplum oluşuyorsa kalkınma olabilir. Teknolojiyle de birleştiği zaman ekonomik, ilimle de gerçekleştiği zaman kalkınma gerçekleştirilebilir. Bunlar olmadığı zaman planlama, program da olsa buna emin olun bir şey olmaz.

Bunların hepsi bize bağlı. İyi ahlak sahibi, kültürüne, geleneğine bağlı topluma zararı olmayan kişiler meydana getirmeyi belki eğitim başlığının adı altında onu bulabiliriz. Eğitim başlığında ona benzer şeyler var çünkü. Onu temin ettikten sonra herkes işini iyi yaptığı zaman otomatikman memleketimiz, çevremiz, mahallemiz, ailemiz kalkınır. Yeni gelen neslin pırıl pırıl olması lazım. Onun da olabilmesi için eğitimcilerin o vasıflara sahip olması gerekiyor. Milliyetini, maneviyatını, örf adetini, geleneğini, büyüğünü, küçüğünü bilen pırıl pırıl bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor. Bence birinci konu eğitim. Ondan sonra da dünya devletleriyle markalaşmadır, kalite manasında rekabet edebilme diğer başlıklar bundan sonra sıralanabilir” dedi.

“Ülkenin ekonomisi, refahının artması ve her manada üretim çok önemli” diyen Vali Toprak, “Uluslararası ilişkiler, ticaretin gelişmesi, dünya pazarına açılması. Fakat bunlar da neye geliyor dayanıyor. Kaliteye dayanıyor. Kaliteli olduğunuz zaman ekonomik şekilde de üretebildiğiniz zaman dünya ticaretinde de rekabet sahibi olabiliyorsunuz. Bunlar olmadığı zaman daha ucuza daha kaliteli mal imkanı varken bir pazar haline gelmiş dünyada malımızı satma imkanımız maalesef kalmıyor. İnşallah burada bulunan arkadaşlarımız da kendi dallarında meslek odaları olsun, derneklerimiz, kamu kurumlarımız olsun memleketimizin, bölgemizin, insanımızın gelişmesi için kafa yoran bunu kendisine dert edinen insanlardan olduğunu düşünüyorum. Böylece de Hakkari dolayısıyla bölgemiz ve ülkemiz olmak üzere kalkınmasında söz sahibi olabilecek halka liderlik yapabilecek kişilerin buraya geldiğini bu toplantıya katıldığını düşünüyorum, değerlendiriyorum ve bu kanaatteyim. Çünkü bir dinamizm için her zaman bir enerji vermek gerekiyor. Bu enerjiyi de burada bulunan arkadaşlarımızın verebileceği kanaatindeyim. Biraz sonra oylamalarımızı yapacağız. İnşallah buradan çıkan karar bütün ülkemizdeki kararlarla da birleşerek bir sinerji oluşur. Ülke planlamamızın çok gerçekçi ayaklar üzerine oturmasına vesile olur. Bizim de bunda küçük bir emeğimiz olursa ne mutlu bize. Ben bu duygularla bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Daha sonra Türkiye için kalkınma öncelikleri ve stratejileri oylamasına geçildi. Vali Cüneyit Orhan Toprak, protokol üyeleri ve katılımcılar, 17 maddeden oluşan kalkınma öncelikleri ve stratejilerinden 5 tanesini belirleyerek oyladılar.