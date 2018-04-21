HABER

Hakkari'de darbe girişimine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 00:33 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla yargılanan 9'u tutuklu 32 sanıktan ikisinin adli kontrol ve ikamet ettiği konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında eski Dağ ve Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 9'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında Otal'ın da bulunduğu bazı tutuklu sanıklar, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Bazı tanıklar, tutuksuz sanıklar ve yakınları ile sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Tanıkların dinlendiği duruşmada savunma yapan bazı sanıklar, atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, iki sanığın adli kontrol ve ikamet ettiği konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine, aralarında Otal'ın da bulunduğu 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, duruşmaya 24 Temmuz Salı günü devam edilmek üzere ara verdi.

İddianamede, Hakkari'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine destek verdikleri gerekçesiyle aralarında Otal'ın da bulunduğu 32 sanığın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 10 yıldan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talep edilmişti.

FETÖ'cüleri yurtdışına kaçıranlar yakalandı!FETÖ'cüleri yurtdışına kaçıranlar yakalandı!
Gaybubet evinde basıldılar!Gaybubet evinde basıldılar!
Akıllara durgunluk veren görüntü!Akıllara durgunluk veren görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi davası FETÖ Hakkari

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski Bakan Ercan Vuralhan’ın öldürülme anı saniye saniye kamerada

Eski Bakan Ercan Vuralhan’ın öldürülme anı saniye saniye kamerada

PKK'ya darbe üstüne darbe!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

Ardahan'da akıllara durgunluk veren kaçakçılık yöntemi! Otomobilin motoruna dana sokmaya çalıştılar!

Ardahan'da akıllara durgunluk veren kaçakçılık yöntemi! Otomobilin motoruna dana sokmaya çalıştılar!

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Hatay'da 'Kırmızı Bülten'le aranan Rus yakalandı

Hatay'da 'Kırmızı Bülten'le aranan Rus yakalandı

Acıbadem'deki Türk Telekom binasının işgali davasında ceza yağdı!

Acıbadem'deki Türk Telekom binasının işgali davasında ceza yağdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.