Hakkari’de dere yatakları temizlendi

Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri yağışlar nedeniyle dere yatakları ve su kanalı mazgallarına takılan çöpleri temizleme çalışması başlattı.

Kent merkezinde etkili olan yağışlar nedeniyle olası dere taşkınlarını karşı belediye ekipleri harekete geçti. Hakkari Belediye Başkanlığı Temizlik Müdürlüğüne bağlı ekipler dere yatakları ve su kanalı mazgallarında biriken çöpleri temizleyerek su taşkınlarının önüne geçmeye çalıştı. Belediye ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden mahalle sakinleri ise, iki yıl öncesinde en ufak bir yağışta derelerin taşması sonucu evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirttiler. Mahalle sakinleri, ”İki yıl öncesinde etkili olan yağışlar nedeniyle dere yatakları taşıyordu. Korkudan evlerimizi terk etmek zorunda kalırken bahçelerimiz ise sular altında kalıyordu. Nedeni ise çöplerin dere yatağının önünü kapatması idi. Belediye ekiplerinin yağışların beraberinde getirdiği çöplere zamanında müdahale etmesi dere yataklarının taşması önüne geçildi. Bu duyarlılıktan dolayı belediye yetkilileri başta olmak üzere ekiplere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.