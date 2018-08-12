HABER

Hakkari'de düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine taciz ve saldırı hazırlığında olan bölücü terör örgütü üyesi 4 terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 15:01 | Son Güncelleme

Hakkari'de düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine taciz ve saldırı hazırlığında olan bölücü terör örgütü üyesi 4 terörist etkisiz hale getirildi.


PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kayıp kurbanlık keçileri zabıta bulduKayıp kurbanlık keçileri zabıta buldu
Can Yücel mezarı başında anıldıCan Yücel mezarı başında anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan

Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan

Galatasaray'da deprem!

Galatasaray'da deprem!

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyor

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kartal açıklarında tekne yangını! Dumanlar yükseliyor

Kartal açıklarında tekne yangını! Dumanlar yükseliyor

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Etiler'deki Nispetiye Caddesi'nde çökme meydana geldi

Etiler'deki Nispetiye Caddesi'nde çökme meydana geldi

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Şanlıurfa'da kan donduran çocuk istismarı

Şanlıurfa'da kan donduran çocuk istismarı

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.