Hakkari'de elektrik dağıtım şirketi aracı devrildi: 4 yaralı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)- HAKKARİ'nin Boybeyi köyüne bağlı Yeşilbulak mezrasındaki elektrik arızasını onardıktan sonra dönüşe geçen elektrik dağıtım şirketi görevlilerinin içinde bulunduğu kamyonet takla attı. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Hakkari-Van karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Akçalı köyü yakınlarında meydana geldi. Boybeyi köyüne bağlı Yeşilbulak mezrasında enerji nakil hatlarında meydana gelen arazıyı onardıktan sonra dönen Van Gölü Elektrik Dağtım Anonim Şirketi'ne ait (VEDAŞ) elektrik arıza ve bakım aracı, sürücüsünün konrolünden çıkarak takla attı. Kazada, araçta sıkışan sürücü Mehmet Çiftçi, İbrahim Kazandıoğlu, İsmail Taşma ve İsmet Ertuş AFAD ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan sürücü Mehmet Çiftçi'nin hayati tehlikesini bulunduğu belirtildi.

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