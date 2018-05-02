HABER

Hakkari'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 19:26 | Son Güncelleme

Operasyonda, 1'i meslekten ihraç edilmiş 2 polis gözaltına alındı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 1'i ihraç edilmiş 2 polis gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Hakkari ve İstanbul il emniyet müdürlükleri görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevliyken 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan 672 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilen 1 komiser yardımcısı 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 27 Nisan 2018 günü İstanbul Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış olup Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimize teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.”

Açıklamada ayrıca soruşturma kapsamında Yüksekova'da bir komiser yardımcısının da gözaltına alındığı kaydedildi.

Çok konuşulacak AK Parti-MHP sözleri! 'Buradan yüzde 99 oy alacağız'Çok konuşulacak AK Parti-MHP sözleri! 'Buradan yüzde 99 oy alacağız'
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltıKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
MHP'de istifa depremi!MHP'de istifa depremi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY Hakkari

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

AK Partili Elitaş'tan Abdüllatif Şener yorumu: Çıldırtır

AK Partili Elitaş'tan Abdüllatif Şener yorumu: Çıldırtır

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Büyük rezalet! Google haritalarında tepki çeken isim

Büyük rezalet! Google haritalarında tepki çeken isim

Edirne'de iş makinesiyle Yunanistan sınırına yanlışlıkla geçen işçi gözaltına alındı!

Edirne'de iş makinesiyle Yunanistan sınırına yanlışlıkla geçen işçi gözaltına alındı!

Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.