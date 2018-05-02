Hakkari'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 1'i ihraç edilmiş 2 polis gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Hakkari ve İstanbul il emniyet müdürlükleri görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevliyken 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan 672 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilen 1 komiser yardımcısı 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 27 Nisan 2018 günü İstanbul Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış olup Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimize teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.”

Açıklamada ayrıca soruşturma kapsamında Yüksekova'da bir komiser yardımcısının da gözaltına alındığı kaydedildi.

