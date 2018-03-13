Hakkari'de gıda zehirlenmesi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yedikleri yemekten zehirlendikleri tahmin edilen 6 kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezine 15 kilometre mesafedeki Çanaklı köyünde Adıyaman ve Öter ailesinden 6 kişi rahatsızlandı.
Yedikleri pancardan rahatsızlandıkları tahmin edilen 6 kişi, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu kişilerden 2'si Malatya ve Van'a sevk edildi.
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