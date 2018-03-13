HABER

Hakkari'de gıda zehirlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

Rahatsızlanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yedikleri yemekten zehirlendikleri tahmin edilen 6 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezine 15 kilometre mesafedeki Çanaklı köyünde Adıyaman ve Öter ailesinden 6 kişi rahatsızlandı.

Yedikleri pancardan rahatsızlandıkları tahmin edilen 6 kişi, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu kişilerden 2'si Malatya ve Van'a sevk edildi.

'Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim''Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim'
'Yardımcı doçentlik' kadrosu resmen kaldırıldı'Yardımcı doçentlik' kadrosu resmen kaldırıldı
'Yavuz Sultan Selim'in kaftanını Amerika'ya götürmek istediler''Yavuz Sultan Selim'in kaftanını Amerika'ya götürmek istediler'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitki Hakkari zehirlenme

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

Afrin'den acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Afrin'den acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

AK Parti-MHP ittifakı için flaş 'oy oranı' iddiası

AK Parti-MHP ittifakı için flaş 'oy oranı' iddiası

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
5 ay önce işlenen cinayette tutuklu sayısı 5'e yükseldi 

5 ay önce işlenen cinayette tutuklu sayısı 5'e yükseldi 

İstiklal Şairi Kızılcahamam’da anıldı

İstiklal Şairi Kızılcahamam’da anıldı

IŞİD'li kadın terörist oturum izni almak için geldiği Trabzon’da yakalandı

IŞİD'li kadın terörist oturum izni almak için geldiği Trabzon’da yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gurbet Kuşları Belgesli'nin galasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gurbet Kuşları Belgesli'nin galasına katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Katar’da Türk firmalarının stantlarını gezdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Katar’da Türk firmalarının stantlarını gezdi

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Hakkari’de İl Divan Toplantısı’na katıldı

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Hakkari’de İl Divan Toplantısı’na katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.