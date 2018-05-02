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Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler izne bağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 14:26 | Son Güncelleme

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler izne bağlandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliği miting, basın açıklaması, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin bugünden itibaren bir ay süreyle izne bağlandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütünün planlarının ve terör olaylarının bertaraf edilmesi amacıyla tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında seçim takvimi dönemi içerisinde yapılacak siyasi propaganda etkinlikleri ve çalışmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı toplantı, tören, şenlik, karşılama, uğurlama gibi etkinlikler hariç olmak üzere; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak miting, basın açıklaması, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun üçüncü bölüm şiddet hareketlerinde alınacak tedbirler başlıklı, 11. maddesi (m) bendi gereğince 2 Mayıs 2018 tarihi ile 31 Mayıs 2018 tarihi de dahil olmak üzere 30 gün süre ile mevzuat hükümleri doğrultusunda mahallin en büyük mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır."

Açıklamada, "Oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, stant açma vb. türdeki eylem ve etkinliklerin aynı hükümler doğrultusunda Hakkari il merkezi ve ilçelerinde 2-31 Mayıs tarihi de dahil olmak üzere 30 gün süre ile yasaklanması valilik makamının olurlarıyla uygun görülmüştür." ifadesine yer verildi.

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