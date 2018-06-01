Hakkari'de güvenlik korucusu aracında ölü bulundu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir güvenlik korucusu aracında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde evden çıkan ve kendisinden bir süre haber alınamayan güvenlik korucusu Haydar Çelik (40) Kuruköy yolundaki Atatürk Lisesi yakınında aracında başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay yeri incelemesinin ardından Hakkari'ye gönderilen Çelik'in cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla ailesi tarafından Yüksekova ilçesindeki Güngör Mahallesi'ne getirildi.

Çelik, Merkez Hz. Ebubekir Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Orman Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.

Cenaze töreninde Kürtçe ağıtlar yakan Çelik'in yakınları terör örgütü PKK'ya lanet okuyarak, "Kahrolsun PKK" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Yüksekova TSO Başkanı Abdurrahman Pınar, İlçe Müftüsü Şakir Şahin de katıldı.

Çelik'in evli ve 7 çocuk babası olduğu öğrenildi.

