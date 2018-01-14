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Hakkari'de hain saldırı! Üs bölgesine füzeli saldırı: şehit ve yaralılar var!

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 11:40 | Son Güncelleme 7 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin Irak'taki Kulika Dağı'ndan düzenledikleri füzeli saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafındaki Kulika Dağı'ndan saldırı gerçekleştirildi. Güdümlü füzeyle gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda şarapnel parçasının isabet ettiği piyade sözleşmeli er yaralandı.

Yaralı asker, helikopterle kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Aynı saldırıda 3 asker de yaralandı. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
saldırı Hakkari Çukurca PKK

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Okuyucu Yorumları 63 yorum
bu gün füze,yarın tank,öbür gün uçak ,helikopter REİS laf yaparak olmaz bu işler.kandile,afrine,kobaniye gerekirse coniye yeter artık.
abd saldırısı
Çok şükür hayati tehlikesi yok
Füzeli??????
Yaralı askerimizi araştırma hastanelerinden uzak tutun gözünüzü seveyim.
saglikta devrim yaptik ya sorun olmaz (yersen)
beni başkan seçerseniz terör bitecek diyenlere duyrulur...hani nerde biten terör..daha da tırmandırdınız...
@sinekyedili chpkk abd nin pkk ya verdiği 4000 tır silahı ne zaman eleştirecek sen ondan bahset zavallı uyanın
@sinekyedili kafanı kumdan çıkar..terör bitti bir istisnayı görünce hemen sazan gibi atlamışsın.
@tahsin.ozkara ABD VERDİĞİ BOP EŞ BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YERİNE GETİRİYORUZ DİYECEK KADAR AST ÜST SIRALAMANIZI BELİRTİR VE PKK-YPG--HDP ELEBAŞLARINI ELABAŞLARINI ANKARADA KARŞILAR VEYA TUTARSANIZ O 4000 TIR AZ BİLE PATLAK AMPÜL...
@tahsin.ozkara ilk pkk nin bayragini asan Ankara da goklere Akp dir. Bunu unutma... Barzani ile kol kola halay cekip kardes isareti yapanda onlardir. Siz okadar korsunuz ki....
Ülkede şu anda yönetim boşluğu var biz halı hazırda parlementer sistemde olduğumuz halde sayın CB nin kaprisleri ,diplomasi bilmez diplomasi kültüründen yoksun sırf seçim odaklı kendini kurtarma hukuku ayaklar altına alan garip bir durum...allah sonumuzu hayır etsin
@cengiz_caner_1959 ülkede tek olmayan milli bir muhalefet. Muhalefetin tek yaptığı batının kaos planlarını uygulamak
Sizin gibilerin olduğu bir ülkede her şeyin mükemmel olmasını beklemek abesle işdikal. Sözde vatansever olursunuz ama ABD gözde ülkedir sizin için
@tahsin.ozkara YAŞASIN BOP
@mercan_2538 BOP=BÜYÜK İSRAİL PROJESİ RECO DA EŞ BAŞKANI(:(:(:
artık eskisi gibi gelemiyorlar. in lerinlerinde yaban hayvanları gibi saklanıyorlar. allah askerimizi ve türk milletini korusun
Halbuki referandumda evet demiştik ama terör bitmedi. Allah askerimizi korusun...
@mazlumx68 Allah sizin gibileri kahr ı perişan eylesin bundan bile malzeme çıkarıyosun o füzeleri pkk ya verene laf söyleyebilseniz terörde biter de siz acaba istiyomusunuz ?
Sen ABD Yi bitir Terörü biz bitiririz.
Füze li saldırı nedir ya. O dağı haritadan silin arkadaş
iyice azıttılar artık füzeli saldırı yapıyorlar yakında bunlar jet te kaldırırlar bakalım füze hangi ülkeye ait
yeri göğü birbirine katın ne kadar füze varsa gönderin
Büyük geçmiş olsun .allah devletinize zeval vermesin .
Birileri ortalığı karistirip Türkiye Pyd-pkk savasi istiyor anlasilan...
incirlikte üs verdiğimiz hain müttefikimizin teröristlere petrol ve toprak karşılığında hibe ettiği füze ile
bunlar artik füze atiyotlar bunlara o silahı verenle savaşmadığımız sürece bu terör bitmeyecek
oranın halkı bu pkk nın haddını neden bildiemez yilarca
füze nedir ya hadi roket tamam da füze ne ya!!!
önceden roketli saldırı olurdu. şimdi iş fuzeye döndü.
Allah bizi bu hükümetten kurtarsın
ÜLKEYİ BU HALE GETİRENLER UTANSIN
@mercan_2538 hadi ordan ....
eskiden kaleşle saldırırlardı,sonra rpg-7 ile saldırmaya başladılar,artık füze fln atıyorlar.Biz napıyoruz duvar örüyoruz girmesinler diye,adamlar girmiyor ki!!!
hani şehit yoktu ne biçim haber yapıyorsunuz
ben gece rahat uyudum sen beni rahat uyutmak için şehit oldum eyy şehidim
yok ya önemli birşey yol ufak çaplı bir FÜZE
Allah (c.c.), şehit düşen askerimizi Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) komşu eylesin, ailesine sabırlar ihsan eylesin. Bunlar, bu eli kanlı katillerin son demleridir, şehit kanları ile sınırları çizilen bu topraklar hiçbir zaman teröre teslim olmayacaktır, sivili ile askeri ile her alanda bu onursuzlarla mücadeleye yılmadan devam edeceğiz inşaallah.
Askerlerimizi Allah korusun. Kahpelere fırsat vermesin.
Ortada büyük bir tiyatro var, terör örgütü yok edildi deniyor, adamlar cinsini bilediğimiz füzeyle bizi vuruyor.
biz halen adamlara bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz iyice hazırlık yapıyorlar daha girmeden başladık şehit vermeye...
2 tane capulcuyla bas edemiyoruz dmkki yunanlilarla vs savasa girsek halimiz bitik ztn fuzemiz bombamizda yok aselsan tai vs bos isler yapiyor altaymis kime yararki fuze yapta biliyim yoksa kapatin o kurumlari
Pyd and pkk were developed by USA
ne diyordu reis elhumdullah bizde bir gidiyor onlarda 10 gidiyor eeee neye üzülüyoruz ?
Reis boşuna söylemiyor bunları kaynağında boğacak abd cinsinide burdan kovacak siyonist israile karşı filistinli kardeşlerimizi desteklemeye devam etmeliyiz ki bu islam düşmanı kan emici katil devletlere karşı birlik ve beraberlik içinde olmanız lazım tüm müslüman kardeşlerin
tek akılla hareket edersek olacağı bu.
abd nin verdigi füzelerle bizi bombalıyor hala muttefikimiz deyip bos laf ediyoruz
anlamadim gitti yillardir pkk.kamlarini vuruyoruz savas ucaklariyla adamlar hala kamplarda
EVİNİ MOK GÖTÜRÜYOOO...GÖZÜN DIŞARDAAA..?!!..
Eyyy Amerika diye diye füzeleri tepemize indirdiler.Laf çok icraat yok
Acilim baslasin hemen. Yoksa oy gelmez valla
amerikanın pyd ye suriyede verdiği silahlar açıkça teröre destek veriyor abd
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