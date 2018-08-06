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Hakkari'de hastane önündeki iş yerlerinde çıkan yangına TOMA'lı müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 11:39 | Son Güncelleme

HAKKARİ Devlet Hastanesi önünde bulunan 4 iş yerinde gece çıkan yangın, polisin toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile söndürüldü.  Korkuya neden olan yangın, saat 00:45 sıralarında Pehlivan Mahallesi'nde bulunan devlet hastanesi önünde meydana geldi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Devlet Hastanesi önünde bulunan 4 iş yerinde gece çıkan yangın, polisin toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile söndürüldü.

Korkuya neden olan yangın, saat 00:45 sıralarında Pehlivan Mahallesi'nde bulunan devlet hastanesi önünde meydana geldi. Sağlık Caddesi üzerinde bulunan hastane önündeki 4 işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında, alevler kısa sürede iş yerlerini sardı. Alevlerin çevreye sıçramaması için de kısa sürede bölgeye itfaiye ve destek amaçlı TOMA gönderildi. Yapılan müdahalelerin ardından yangın kısa sürede söndürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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