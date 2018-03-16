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Hakkari’de “Hoş Geldin Bebek” projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 18:48 | Son Güncelleme

Hakkâri Belediyesi, yeni doğan bebekler için ‘Hoş Geldin Bebek’ projesini hayata geçirdi.Hakkâri’de ikamet eden ve yeni bebeği olan anneler için başlatılan proje, Hakkârili annelerin yüzünü güldürdü.

Hakkari’de “Hoş Geldin Bebek” projesi

Hakkâri Belediyesi, yeni doğan bebekler için ‘Hoş Geldin Bebek’ projesini hayata geçirdi.
Hakkâri’de ikamet eden ve yeni bebeği olan anneler için başlatılan proje, Hakkârili annelerin yüzünü güldürdü. Bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak ve ailelerin mutluluklarına katkı sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeli tarafından hastane doğum servisindeki anneler ziyaret edildi. Bu hafta doğum yapan ve doğum yapacak olan annelere belediye personelleri tarafından değişik hediyeler verildi.
Bebek setini alan anneler adına konuşan Şemsihan Demir ve Ayşe Adıyaman, bu çok anlamlı çalışmadan dolayı Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim’e teşekkür ettiler. Demir ve Adıyaman, “Çok anlamlı bir çalışmaya imza atmışlar. Böyle bir hediyenin düşünülmesi çok sevindirici ve ince bir davranıştır. Böyle yardımlar biz anneler için çok anlamlı, yeni doğacak olan çocuğun bütün ihtiyaçlarının içinde bulunduğu hoş geldin bebek seti içinde taşıma çantası (kız-erkek), bebek şampuanı, ıslak mendil, ateş ölçer, zıbın takımı, bebek yemek önlüğü, bebek banyo kesesi ve havlu, alt değiştirme bezi, şapka, çorap, eldiven, bebek sabunu olmak üzere bütün ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde hazırlanmış. Hakkari’de bir ilk olan bu güzel hizmete imza atan Başkanımız Cüneyt Epcim’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

Hakkari’de “Hoş Geldin Bebek” projesi

Hakkari’de “Hoş Geldin Bebek” projesi

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