Hakkari'de iki terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir polisin şehit edildiği 8 polisin yaralandığı terör saldırısının faili olduğu belirlenen PKK'lı iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"3 Ağustos'ta Yüksekova ilçesi Yukarıölçekli köyü yakınlarında bir polis özel harekat personelinin şehit olması ve 8 polis özel harekat personelinin de yaralanmasına neden olan konvoya el yapımı patlayıcı madde (EYP) ile saldırı olayının faili 2 bölücü terör örgütü mensubu 8 Ağustos'ta saat 10.30 sıralarında ilimiz Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Çamdalı kırsal alanında bulunan bir mağarada tespit edilmiştir."

Yapılan "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verildiği aktarılan açıklamada, çıkan çatışma sonucu PKK'lı iki teröristin saat 18.00 itibarıyla etkisiz hale getirildiği ve konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

