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Hakkari’de ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 19:01 | Son Güncelleme

Hakkâri Valiliği 2018 Yılı 2.

Hakkari’de ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı

Hakkâri Valiliği 2018 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.
Valilik konferans salonunda Vali Vekili Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, devam eden yatırımlar ile yapılması planlanan hizmetler ele alındı. Toplantıda konuşan Vali Vekili ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, bu toplantıların yapılmasındaki maksadın, il genelindeki yatırımlarla ilgili koordinasyonu gerektiren konuların görüşülmesi olduğunu ifade etti.
Vali Vekili Epcim, daha sonra toplantıya katılan yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürlerinden yaptıkları ve yapacakları hizmetlerle ilgili bilgi aldı.
Toplantıya Hakkâri Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, Hakkâri Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdoğan Bada, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Karayolları 11. Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş, DSİ 17. Bölge Müdürü Yunis Şenol, Tapu ve Kadastro 15. Bölge Müdür Vekili Serkan Üstün, İller Bankası Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk, Vakıflar Bölge Müdürü A. Süheyl Şentürk, Yüksekova Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Hacı Bayram Özcan ile yatırımcı kuruluşların il müdürleri katıldı.

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