Hakkari’de ‘ilkyardım eğitimi’ kursu

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘ilkyardım eğitimi’ kursları başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün konferans salonunda yapılan kursa, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, kurumun yönetici ve uzmanları, eğitmenler ve kursiyerler katıldı. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde ilkyardım eğitim merkezi oluşturulduğunu, ilkyardım eğitimi sınıfında yıl boyunca eğitim almak isteyen kursiyerlere ilkyardım eğitimi kursu verileceğini söyledi. Durgun, “Bir kaza esnasında bir annenin feryadına yetiştiğiniz, bir çocuğu temel yaşam desteği ile geri döndürdüğünüz zaman; o annenin bakışı, o annenin kucağından size o çocuğu verişi, o minneti, o sevgiyi, o teşekkürü hiçbir şeye değiştiremezsiniz. İlkyardım hayat kurtarır. İyi ki böyle bir kurs düzenlemişiz ve iyi ki öğrenmişiz. Bundan sonra artık her okulumuzda en az iki ilkyardımcımız olacak ve öğrencilerimiz daha güvenli ortamlarda eğitim öğrenimlerine devam edecekler inşallah” dedi.

Kentteki gönüllü tüm çalışanlara ücretsiz temel ilkyardım eğitimi vermek istediklerini dile getiren Veysel Durgun, “En fazla personeli barındıran kurumlardan biriyiz. Bu konuda ilk adımı atıyoruz ve bu adımı kendimizde başlatıyoruz. İlk etapta merkez ilçede yaklaşık 350 personelimizi, ilçelerimizde de 140 personelimizi, yani yaklaşık 500 personelimizi bu eğitimden geçirmeyi hedefliyoruz. Amacımız tüm öğretmenlerimizi, tüm personelimizi, idarecilerimizi bu eğitimden geçirmek. Hatta öğrencilerimizi de bu konuda farkındalık sahibi yapmak. Bu konuda deneyimli kişiler yetiştirmeyi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İki kurumun birlikte çalışmasıyla güzel sonuçlar alındığına değinen Müdür Durgun, “Bu konuda bize vermiş olduğu desteklerden dolayı İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara’ya ve ilkyardım eğitmenlerine teşekkür ediyorum. Sağlık bilgisi bizim alanımızda değil, ama işbirliği sayesinde böyle güzel bir sonuç elde ediyoruz. Bu ilkyardım eğitimlerinin alınacak sertifikalar sonucunda sağlayacağı faydayı da göz önünde bulundurduğumuzda, bu çalışmanın öncelikle Hakkari’mize ve okullarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından ilkyardım eğitimleri tarafından hayat kurtaran müdahaleler uygulamalı olarak kursiyerlere gösterildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, eğitmenlere desteklerinden ötürü birer teşekkür plaketi verdi.