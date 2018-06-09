Hakkari'de inşaattan düşen iki işçiden biri öldü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşaatın 9. katından düşen iki işçiden biri yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi'nde inşaatta çalışan Mehmet Avcı (43) ve Abdulaziz Çiftçi (40) dengelerini kaybederek 9. kattan düştü.
Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Çiftçi, 112 Acil Servis ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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