Hakkari'de kaçak yapılar yıkılacak

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesince, kaçak yapılar yıkılarak yerine imara uygun yol ve kaldırımlar inşa edilecek, yeşil alanlar oluşturulacak.

Kentin yollarını yapan, modern aydınlatma sistemleri kuran, park ve içme suyu sorununu çözen belediye, şimdi de Ulu Cami ve Altay Caddesi ile bu caddeye bağlı ara sokaklarda yol sınırlarına, kaldırımlara ve kamu arazisi üzerine kurulan ruhsatsız ve kaçak 23 baraka ve yapıyı kaldırarak yerine halkın faydalanacağı alanlar haline getirecek.

Konuya ilişkin çalışmaları inceleyen Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, özellikle Ulu Cami çevresinde dönüşüm programı başlattıklarını söyledi.

Epcim, "Yıllardır Hakkari'de imarı işgal ederek vatandaşın yoluna, kaldırımına gelişi güzel kurulan, kamu imarını işgal eden ayrıca çevre ve görüntü kirliliğine neden olan ruhsatsız kaçak baraka ve yapıları kaldırmak için önemli bir karar alarak Hakkari'de dönüşümü yaşatıyoruz." dedi.

Epcim, şunları kaydetti:

"Tek kubbeli özelliği ile Hakkari'de ilk olan Ulu Cami çevresinde bulunan metruk yapıları, yol sınırlarına ve kaldırımlara kurulan ruhsatsız kaçak baraka ve yapıları yıkıp yerine imara uygun yol, kaldırım, yeşil alan ve sürpriz projeler ile halkın tamamının faydalanacağı hizmetleri yerine getirerek Ulu Cami çevresine büyük bir dönüşüm yaşatacağız. Yapılacak bu hizmetler ile Ulu Cami çevresi şehrin merkezi haline gelecek. Şimdiden Hakkari'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum."