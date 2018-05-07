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Hakkari'de kaçakçılık operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 22:35 | Son Güncelleme

Hakkari'de kaçakçılık operasyonları

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen uygulamalarda uyuşturucu ile gümrük kaçağı sigara ve akaryakıt ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 30 Nisan-7 Mayıs tarihinde il genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda 18,84 gram eroin, 2 kilo 979 gram sentetik uyuşturucu, bin 155 litre akaryakıt ve sahte olduğu değerlendirilen 2 nüfus cüzdanı ele geçirildi.

Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarını engellemek amacıyla 5 Mayıs'ta Şemdinli İlçesi Ortaklar köyünde bir şahsın ev ve aracında yapılan aramada 46 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Kaçakçılık

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